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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1305
Время на прочтение
1 мин

Антонина Хижняк закрутила новый роман и сделала признание: "Есть близкий человек"

Актриса намекнула, как избранник относится к ее сыну от прошлых отношений.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Антонина Хижняк

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Украинская актриса Антонина Хижняк, которая снималась в сериале "Спіймати Кайдаша", впервые за долгое время раскрыла подробности личной жизни.

Последний раз о серьезных отношениях артистка говорила еще несколько лет назад, когда встречалась с Александром Боднаром. Однако после разрыва с ним Антонина избегает тем о личном и ранее делилась, что на самом деле не ходит на свидания. Но, похоже, со временем ситуация изменилась к лучшему.

В интервью Маше Ефросининой звезда сделала новое признание. Хижняк заинтриговала началом нового романа, подробности которого решила скрыть. Но все же добавляет, что загадочный избранник помогает ей с восьмилетним сыном Максимом. При этом интригует, что от предложения принять участие в романтическом реалити-шоу тоже бы не отказалась, потому что видит в этом определенную игру, а не серьезность.

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

"Сейчас рядом со мной есть близкий человек, который мне помогает. И в частности с Максимом. Поэтому не могу сказать, что я в активном поиске. Но если предложат на "Холостячку", я подумаю", — заявила Антонина.

К слову, недавно Антонине Хижняк приписали роман с коллегой Тарасом Цымбалюком. Новый герой "Холостяка" не удержался и раскрыл правду.

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Дата публикации
Количество просмотров
1305
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