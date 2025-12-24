Антонина Хижняк засветилась на публике с экс-бойфрендом и заинтриговала, свободно ли ее сердце

Антонина Хижняк

Реклама

Украинская актриса Антонина Хижняк засветилась на публике вместе с бывшим бойфрендом, коллегой Алексеем Боднарем.

Недавно в столице состоялась премьера фильма "Аватар: Пламя и пепел". Событие посетило немало знаменитостей. В частности, побывала и актриса Антонина Хижняк. На премьеру артистка прибывала не одна, а с бывшим бойфрендом Алексеем Боднарем. Ведущая проекта "Наодинці з Гламуром" Анна Севастьянова поинтересовалась, какие же между ними отношения. На что актриса ответила, что не только с Боднарем пришла, но и с режиссером Валентином Шпаком. Знаменитость дала понять, что просто с друзьями посетила премьеру фильма.

"И с режиссером Валентином Шпаком. У меня здесь много друзей. Мы все вместе ходим смотреть фильмы. Это круто!" - объяснила актриса.

Реклама

Антонина Хижняк и Алексей Боднар / © instagram.com/tonya_actress

Ведущая проекта все же поинтересовалась, свободно ли сердце артистки. Антонина Хижняк заинтриговала ответом, поскольку не стала ни подтверждать, что находится в отношениях, ни опровергать это.

"Я не буду отвечать на этот вопрос", - отрезала актриса.

Отметим, последние известные отношения Антонины Хижняк были с Алексеем Боднарем. Пара объявила о разрыве в 2023 году после длительного романа. Инициатором этого была именно актриса. Артистка объяснила, что они с Алексеем "жили на разных скоростях".

▶️ Полный выпуск можно посмотреть по этой ссылке: НАДІН З "ХОЛОСТЯКА" розкриває ПРАВДУ про шоу, а ТОНЮ ХИЖНЯК піймали З КОЛИШНІМ. Прем’єра АВАТАРА

Реклама

Напомним, недавно легкоатлетка Ярослава Магучих сделала признание о свадьбе. Также спортсменка обеспокоила своим поступком, что намекает на изменения в личной жизни.