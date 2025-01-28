Антонюк выдала секреты интервью с Соловий и что ее команда просила удалить: "Она была нетрезвой"

Украинский интервьюер Эмма Антонюк выдала секреты скандального интервью с певицей Кристиной Соловий и рассказала, что ее команда попросила удалить с видео.

Эмма опубликовала выпуск видеоразговора с исполнительницей еще летом 2024 года. Интервью тогда оказалась довольно скандальным, и между Антонюк и Соловий возникли бурные дискуссии. На YouTube-канале "Палає" интервьюер решила выдать тайны выпуска с певицей. В частности, Антонюк убеждена, что Соловий была в состоянии алкогольного опьянения. Конкретных доказательств у Эммы нет, но она вспоминает момент, когда спросила у певицы о настроении, а та, указав на бумажный стакан, ответила, что "мое настроение здесь". Интервьюер говорит, что из посуды пахло алкоголем. Кроме того, во время интервью Кристина Соловий якобы делала паузы, чтобы выйти покурить. Все это певица попросила вырезать и не вставлять в финальную версию видео.

Эмма Антонюк и Кристина Соловий / Фото: скриншот с видео

"Я, например, думаю, что она на том интервью была нетрезвой. У меня нет никаких доказательств, но я лично в этом уверена. Она пришла, и я ее спросила, как настроение. Она сказала: "Настроение здесь", и показала на пластиковый стаканчик. Я понюхала, и там было очевидно игристое или белое вино. Я говорю, что ты говорила на интервью, что ты на антидепрессантах, а это можно? Она говорит, что вообще нельзя, но можно. И во время интервью она делала паузы, чтобы покурить. Ее команда попросила не давать это в эфир, мы это вырезали", – убеждена интервьюер.

Эмма Антонюк добавила, что доказательством того, что Кристина Соловий был в состоянии алкогольного опьянения, еще и то, что она терялась в вопросах и во время ответа теряла свое мнение. Кроме того, после интервью певица обняла Эмму и пригласила на кофе, а потом уже публично начала критиковать. Для Антонюк это стало признаком того, что Соловий была нетрезвая.

Эмма Антонюк и Кристина Соловий / Фото: скриншот с видео

"Проблема в том, что многие люди в комментариях написали, что она после вопроса забывает о чем вопрос, или что она начинает отвечать и теряет мысль. И многие люди, ошибочно, я думаю, понаписывали, что она тупая или она пытается показаться умнее, нежели она есть. А я так не думаю. Я думаю, что она была пьяная. Для меня важным маячком было то, что она полезла обнимать меня и сказала, что нам нужно пойти на кофе. После этого она говорила, что Эмма ужасная интервьюерша, к ней не нужно ходить", - добавила интервьюер.

Отметим, летом 2024 года Эмма Антонюк выпустила интервью с Кристиной Соловий. Во время разговора поднялись вопросы о "нимфетстве", "образе Лолилы" и "педофилии". А все потому, что певица увлекается романом Набокова "Лолита". Исполнительница тогда обвинила интервьюера в том, что она стремится к хайпу и громким заголовкам. Позже Соловий назвала Антонюк "ужасным интервьюером" и посоветовала не ходить к ней на интервью. Сама же Эмма поблагодарила певицу и отметила, что не разделяет ее взглядов.

Эмма Антонюк и Кристина Соловий / Фото: скриншот с видео

Напомним, Кристина Соловий в последние годы очень часто попадает в громкие скандалы. Ранее продюсер Михаил Ясинский комментировал, что противоречивого есть в образе артистки.

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