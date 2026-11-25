Юрко Юрченко и Анжелика Рудницкая

Реклама

Украинский музыкант Юрко Юрченко 24 ноября отпраздновал день рождения. Артисту исполнилось 54 года.

Президент артагентства «Территория А» Анжелика Рудницкая была одной из тех, кто поздравил музыканта с праздником. Правда, ее пост несколько озадачил пользователей, поскольку создалось впечатление, что она унизила Юрка Юрченко.

Реклама

Артистка вспомнила, что встретила музыканта на музыкальном конкурсе, который проводил композитор Николай Мозговой. Анжелика Рудницкая утверждает, что Юрко Юрченко не понравился организаторам, а она же попросила обратить на него внимание.

Реклама

«24 ноября родился Юрий Нечистяк (настоящая фамилия Юрка Юрченко — прим. ред.), которого я заметила на песенном конкурсе, который проводил Николай Мозговой. Николаю Петровичу он не понравился, но я, как член жюри, настояла, чтобы его отметили. Так началось сотрудничество», — вспоминает артистка.

Пост Анжелики Рудницкой

Анжелика Рудницкая говорит, что «Территория А», в состав которой входил музыкант, подарила ему псевдоним, узнаваемость, песни и клипы. Кроме того, она вспомнила, как им приписывали роман. По словам артистки, никаких романтических отношений между ней и Юрком Юрченко не было, поскольку она «любит умных мужчин».

«„Территория А“ подарила имя мальчику в прямом и переносном смысле, записала множество песен, выдала альбомы, сняла серию клипов и так далее. Сплетники десятилетиями приписывали мне роман с Юрченко и тайные женитьбы. Но это только сплетни и выдумки. Романа не было. Да и не могло быть, потому что я люблю умных мужчин», — выдала артистка.

Анжелика Рудницкая объяснила такие резкие слова в сторону Юрка Юрченко. Мол, таким образом она ответила музыканту на поздравление «Территории А» с 31-летием.

Реклама

К слову, в этом году Юрко Юрченко категорически отказался отметить проект, в составе которого был с 1996 по 1999 год, хотя и дал понять, что признает его роль и место в истории украинской музыки. Также артист выдал, что сталкивался с критикой со стороны коллег, которые называли его «безголосым» и «примером плохого вкуса». Вместе с тем Юрко Юрченко неоднократно утверждал, что ему не доплачивали средства, тогда как создатели «Территории А» хорошо зарабатывали.

Новости партнеров