Аппетитная Анфиса Чехова в купальнике соблазнительно выгнулась на шезлонге

Аппетитная Анфиса Чехова в купальнике соблазнительно выгнулась на шезлонге

Звезда показала фото с отдыха.

Российская ведущая Анфиса Чехова недавно уехала отдыхать в Абу-Даби.

Артистка уже успела показала немало фото из отпуска. Впрочем, звезда не перестает радовать своих подписчиков. В частности, артистка в своем Instagram показала пляжное фото. На снимке Анфиса предстала в купальнике с цветастым принтом. Свой лук знаменитость дополнила солнцезащитными очками, а в руках ведущая держала какой-нибудь вкусненький коктейль.

Анфиса Чехова в купальнике / instagram.com/achekhova

К слову, звезда соблазнительно выпрямилась на шезлонге на фоне бассейна. Анфиса продемонстрировала стройные и загорелые ножки. Также артистка засветила пышную и аппетитную грудь.

Кроме того, Чехова еще и подумала об альтруизме.

"Альтруизм — это прямой путь к дисгармонии. Научитесь отказывать и брать", — порекомендовала своим фанатам звезда.

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