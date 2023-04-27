Аппетитная Анна Саливанчук полностью обнаженной позировала в ванной

Артистка поразмыслила о том, что значит заботиться о себе.

Звезда сериала "Однажды под Полтавой", украинская актриса Анна Саливачнук взбудоражила воображение поклонников.

На странице в Instagram артистка поделилась горячими кадрами, на которых изображена полностью обнаженной. Снимки были сделаны в ванной, где лежит Анна. Пикантные места Саливанчук прикрывает руками.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Под постом актриса поразмыслила о том, что значит заботиться о себе. Анна, которая сейчас получает образование психолога, отметила, что в первую очередь следует обращать внимание на собственные потребности и желания:

"В то время, как в жизни мы привыкли действовать иначе: сделать так, чтобы всем было хорошо, а уже потом сделать хорошо себе. Игнорируя собственные проблемы и желания, вы будете испытывать разочарование и эмоциональное истощение. Вы просто забываете наполнять собственные ресурсы, зато спешите наполнить ресурсы другого. Забота о себе начинается с распознавания собственных потребностей и эмоций. Здоровый эгоизм только полезен всем", — отметила Саливанчук.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, ранее Анна Саливанчук ошеломила историей, как ее прямо на дороге преследовал неадекватный водитель. Мужчина подрезал артистку, а когда Анна была вынуждена остановить свой автомобиль, мужчина на нее накричал.

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