Аппетитная Селена Гомес в купальнике показала свою настоящую фигуру без фотошопа

Аппетитная Селена Гомес в купальнике показала свою настоящую фигуру без фотошопа

Артистка разработала свою линейку пляжного наряда.

Американская певица Селена Гомес после определенного перерыва порадовала поклонников новой обольстительной фотосессией.

В коллаборации с одним известным брендом исполнительница создала собственную коллекцию купальников, лицом рекламной кампании которой стала. На фотографиях 28-летняя Гомес позирует в пестрых купальниках, которые подчеркнули аппетитные формы звезды.

Отметим, что этот фотосет Селена захотела практически не обрабатывать в фотошопе. Так, фанаты смогут разглядеть и животик кумира и ее пышные бедра. Тем не менее поклонникам такая настоящая Гомес понравилась гораздо больше.

Каждое тело красиво по-своему

Естественная, сочная. А то, что она поправилась — от приема препаратов из-за своей болезни, а не просто потому, что всеми руками за бодипозитив

Фигура шикарная! Женственная

Напомним, что несколько недель назад Селена Гомес заявила, что ее отношения с Бибером и The Weeknd были обречены. Артистка считает, что ее прокляли.

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