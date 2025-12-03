Apple Music назвал песни, которые украинцы больше всего слушали в 2025 году

Parfeniuk, DREVO и Teddy Swims

Музыкальный стриминговый сервис Apple Music подвел итоги уходящего года и назвал песни, которые украинцы слушали больше всего.

В этом году топ-10 прослушиваний в Украине действительно удивляет. Чаще всего украинцы слушали треки именно отечественных исполнителей. Конечно, некоторые зарубежные в топ-10 тоже попали. А что наиболее радует, так это отсутствие композиций российских артистов.

В течение 12 месяцев особое внимание украинцы уделили песне Ильи Парфенюка, он же Parfeniuk, "Врубай". Именно она оказалась на первой строчке в топ-10. На пятки ему наступает коллега DREVO, настоящее имя которого Максим Деревянчук, с хитом "Смарагдове небо". Тройку лидеров закрывает американский музыкант Teddy Swims с песней Bad Dreams.

На четвертой ступеньке оказалась певица Тоня Матвиенко. В топ-10 исполнительница вошла благодаря хиту "Кульбаби". Пятерку лидеров закрывает дуэт Jerry Heil и YARMAK. Их песне "З якого ти поверху неба?" украинцы уделили тоже немалое внимание.

В общем, перечень 10 самых популярных песен в украинском Apple Music за 2025 год выглядит так:

Parfeniuk - "Врубай"

DREVO - "Смарагдове небо"

Teddy Swims - Bad Dreams

Тоня Матвиенко - "Кульбаби"

Jerry Heil и YARMAK - "З якого ти поверху неба?"

The Weeknd и Anitta - São Paulo

MONATIK - "А що?"

ADAM - "Ау ау"

Misha Miller и Alex Velea - Bam Bam

Леди Гага и Бруно Марс - Die with a Smile

