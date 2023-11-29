Apple Music назвала песни, которые украинцы больше всего слушали в 2023 году

Музыкальная платформа подвела итоги уходящего года.
Музыкальный стриминговый сервис Apple Music одним из первых подвел итоги уходящего года и назвал самые популярные песни среди украинцев в 2023 году.
Так, согласно результатам музыкальной платформы, в этом году украинцы больше всего слушали хит Майли Сайрус Flowers. Также в течение 12 месяцев в Украине особое преимущество слушатели отдали дуэтной композиции Златы Огневич и SHUMEI "Буревіями". На третьем месте оказались YakTak и Sobol с треком "Погляд".
На четвертой ступени разместилась певица Надя Дорофеева с хитом "щоб не було", а пятерку песен, которые украинцы больше всего слушали в течение 2023 года, закрывает исполнитель Parfeniuk с песней "Провела екскурсію".
Всего 10 самых популярных песен в украинском Apple Music за 2023 год выглядит так:
- 1. Miley Cyrus – Flowers
- 2. SHUMEI, Zlata Ognevich – Буревіями
- 3. YakTak, Sobol – Погляд
- 4. DOROFEEVA – Щоб не було
- 5. Parfeniuk – Провела екскурсію
- 6. SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ – Силуети
- 7. Wellboy – Додому
- 8. Sam Smith, Kim Petras – Unholy
- 9. SKOFKA – Чути гімн
- 10. Parfeniuk – Відриваючись
Посмотреть полный список песен, которые украинцы слушали больше всего в течение 12 месяцев в этом году, можно на сайте Apple Music.
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