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Apple Music назвала песни, которые украинцы больше всего слушали в 2023 году

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
346
Время на прочтение
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Apple Music назвала песни, которые украинцы больше всего слушали в 2023 году

Топ-песен среди украинцев в 2023 году

Музыкальная платформа подвела итоги уходящего года.

Музыкальный стриминговый сервис Apple Music одним из первых подвел итоги уходящего года и назвал самые популярные песни среди украинцев в 2023 году.

Так, согласно результатам музыкальной платформы, в этом году украинцы больше всего слушали хит Майли Сайрус Flowers. Также в течение 12 месяцев в Украине особое преимущество слушатели отдали дуэтной композиции Златы Огневич и SHUMEI "Буревіями". На третьем месте оказались YakTak и Sobol с треком "Погляд".

На четвертой ступени разместилась певица Надя Дорофеева с хитом "щоб не було", а пятерку песен, которые украинцы больше всего слушали в течение 2023 года, закрывает исполнитель Parfeniuk с песней "Провела екскурсію".

Всего 10 самых популярных песен в украинском Apple Music за 2023 год выглядит так:

  • 1. Miley Cyrus – Flowers
  • 2. SHUMEI, Zlata Ognevich – Буревіями
  • 3. YakTak, Sobol – Погляд
  • 4. DOROFEEVA – Щоб не було
  • 5. Parfeniuk – Провела екскурсію
  • 6. SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ – Силуети
  • 7. Wellboy – Додому
  • 8. Sam Smith, Kim Petras – Unholy
  • 9. SKOFKA – Чути гімн
  • 10. Parfeniuk – Відриваючись

Посмотреть полный список песен, которые украинцы слушали больше всего в течение 12 месяцев в этом году, можно на сайте Apple Music.

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Дата публикации
Просмотры
346
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