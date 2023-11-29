Apple Music назвала песни, которые украинцы больше всего слушали в 2023 году

Музыкальный стриминговый сервис Apple Music одним из первых подвел итоги уходящего года и назвал самые популярные песни среди украинцев в 2023 году.

Так, согласно результатам музыкальной платформы, в этом году украинцы больше всего слушали хит Майли Сайрус Flowers. Также в течение 12 месяцев в Украине особое преимущество слушатели отдали дуэтной композиции Златы Огневич и SHUMEI "Буревіями". На третьем месте оказались YakTak и Sobol с треком "Погляд".

На четвертой ступени разместилась певица Надя Дорофеева с хитом "щоб не було", а пятерку песен, которые украинцы больше всего слушали в течение 2023 года, закрывает исполнитель Parfeniuk с песней "Провела екскурсію".

Всего 10 самых популярных песен в украинском Apple Music за 2023 год выглядит так:

1. Miley Cyrus – Flowers

2. SHUMEI, Zlata Ognevich – Буревіями

3. YakTak, Sobol – Погляд

4. DOROFEEVA – Щоб не було

5. Parfeniuk – Провела екскурсію

6. SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ – Силуети

7. Wellboy – Додому

8. Sam Smith, Kim Petras – Unholy

9. SKOFKA – Чути гімн

10. Parfeniuk – Відриваючись

Посмотреть полный список песен, которые украинцы слушали больше всего в течение 12 месяцев в этом году, можно на сайте Apple Music.

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