Арам Арзуманян / © rbc.ua

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Украинский актер Арам Арзуманян, прославившийся в фильме «Бешеная свадьба», поделился болезненными подробностями семейной истории.

Вместе с женой Кристиной они пять раз пытались стать родителями. К сожалению, первые три беременности завершились потерей, а выяснить причину трагедий супругам долго не удавалось.

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В интервью «РБК-Украина» артист вспомнил особо тяжелый эпизод, связанный с третьей потерей. Тогда ему предстояло срочно доставить эмбрион в лабораторию, чтобы специалисты могли исследовать материал и помочь установить причину неудачных беременностей.

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По словам Арзуманяна, жена как раз отходила от наркоза и находилась в крайне тяжелом эмоциональном состоянии. Кристина обвиняла себя и просила мужа уйти от нее из-за неспособности родить. Однако Арам не отступал: он хотел найти причины, увозя недоношенный эмбрион в лабораторию в другом городе.

Арам Арзуманян с супругой / © instagram.com/aram_dad

«У нас было три недоношенных беременности, и не могли найти причину. Я помню, что тогда (во время третьего выкидыша — прим. ред.) вообще очень трагическая история была. Мне нужно было отвезти эмбрион в ближайшую лабораторию. А она была либо в Симферополе, либо в Кривом Роге.

Я направился в Кривой Рог, и перед этим пришел к жене. Она отходила от наркоза. Первое, что она сказала: «Я не женщина, отказывайся от меня, я не смогу родить». А я не могу здесь быть с ней, потому что у меня времени нет, мне нужно срочно отвезти эмбрион», — вспомнил с болью актер.

Однако даже после дальнего пути исследование провести не удалось. Когда Арзуманян добрался до лаборатории, ему сообщили, что материал испорчен. Как выяснилось, вместо специальной жидкости его поместили не в раствор, из-за чего установить причину потери уже было невозможно.

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«Я просто забегаю уже в лабораторию. Стучу: „А мы уже закрыты“. Я говорю: „Как, я проехал пол страны. Что мне делать? Я с женой не смог побыть, я приехал. Мне нужно узнать, почему у нас не получается?“ Она ушла, что-то посмотрела и выходит: „А что вы привезли? Там все уничтожено“. Они вместо воды или какой-нибудь жидкости положили в формальдегид. Никакая молекула не жива. Они знали. А это как раз та самая, наверное, халатность, о которой говорили», — рассказал Арзуманян.

Арам Арзуманян с супругой / © instagram.com/aram_dad

Актер подчеркнул, что эта ошибка не стала причиной самой потери беременности, однако из-за нее супруги не смогли получить результаты исследования. По его словам, неправильно выполнили указания врача именно медсестры. Сначала мужчина не мог сдержать гнева из-за произошедшего.

Несмотря на пережитое, супруги не отказались от мечты о детях. Впоследствии они смогли преодолеть сложный период и стать родителями. В семье родилась дочь Анаит, а через три года — сын Тигран. В то же время, эти две беременности также были непростыми и сопровождались огромными рисками.

«Я успокоился и мы не остановились. И у нас все получилось, родилась дочь. Тяжелая беременность была, но родили. А потом через три года сын родился», — поделился Арам.

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Актер также отметил, что в итоге они с Кристиной смогли выяснить причину предварительных потерь, однако раскрывать подробности не стал.

Арам Арзуманян с женой и детьми / © instagram.com/aram_dad

Напомним, недавно певица Ирина Федишин после потери дочери показала, что помогает ей пережить боль.

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