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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1315
Время на прочтение
2 мин

Арам Арзуманян шокировал серьезными проблемами со спиной и как это влияет на его состояние: "Нога не работает"

Арам Арзуманян признался, какой диагноз у него обнаружили медики. Также артист рассказал о лечении.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Арам Арзуманян

Арам Арзуманян / © instagram.com/aram_dad

Звезда комедии "Скажене весілля" Арам Арзуманян шокировал, как у него возникли проблемы со спиной.

В частности, уже длительное время актер лечится. Однако только сейчас он решился об этом рассказать своим поклонникам. В Instagram артист поделился, что после одной из тренировок на утро проснулся с ощущением ужасной боли в ноге. Актер не мог полноценно двигаться. Арзуманян обратился за помощью к врачам, которые обнаружили у него грыжи в спине, которые давили на нерв.

"Теперь можно и рассказать о спине. Короче, вечером потренировался, а утром проснулся от боли невыносимой по всей ноге, а еще онемение. Сделал МРТ - вуаля - экструзии (грыжи), которые повылазили и давят на нерв, тот самый, что по всей ноге, всем известный седалищный нерв", - шокировал актер.

Пост Арама Арзуманяна / © instagram.com/aram_dad

Пост Арама Арзуманяна / © instagram.com/aram_dad

Арам Арзуманян не на шутку испугался, что придется делать операцию. Впрочем, он собрался с мыслями и начал процесс лечения. Актер пытался с помощью реабилитации восстановить свое состояние. Наконец, это все дало результат. Из-за грыжи нога артиста почти не работала. Сейчас же Арзуманян наконец может полноценно ходить и двигаться. Правда, еще есть над чем работать, но знаменитость убежден, что выздоровеет.

"Испугался, что операция и никак по-другому, потому что нога не работает процентов на 80, а только боль. Невыносимая боль. Но реабилитационно восстанавливал. И восстановил. Пока еще не на 100%, но уже могу и каскадеров подменять", - говорит артист.

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева на фоне проблем со здоровьем призналась, что ее посадили на жесткую диету. Артистка уже объяснила, почему должна придерживаться специального питания.

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Дата публикации
Количество просмотров
1315
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