Арам Арзуманян в прямом эфире показал растительность на теле и раскритиковал Остапчука и Буше

Украинский актер родом из Мелитополя, звезда комедии "Скажене весілля" Арам Арзуманян прокомментировал скандал вокруг оскорбительных высказываний Владимира Остапчука, Богдана Буше и Позитива в адрес женщин.

Сегодня Арзуманян пришел в гости в студию "Сніданку. Вихідний" и высказал свое мнение по поводу скандала. Актер отметил, что он и сам не редко попадает под осуждение людей из-за своей повышенной растительности на теле.

Арам Арзуманян

Просто в прямом эфире Арзуманян поднял футболку и показал волосы на теле. Также артист подчеркнул, что осуждает известных мужчин, которые позволили себе критиковать внешний вид женщин:

"Конечно, осуждаю. Это неправильно. Так не должно быть. Нельзя оценивать человека, которому комфортно выглядеть именно так. На меня посмотрите. Кто меня оценит? На сколько баллов здесь? А знаете, сколько хейта у меня везде постоянно, что волосатый. Я с позитивом на это реагирую. Мне как-то все равно. Девушки немного иначе реагируют. Я такой, олдскульный пацан, оценка человека только по его поступкам.Никогда за внешность никто не оценивает. И не говорит, ты правильно или неправильно выглядишь. А вот то, что ты делаешь, как живешь – это имеет значение", – прокомментировал Арзуманян.

Арам Арузманян прокомментировал скандал вокруг обидных высказываний Остапчука и Буше в адрес женщин

Напомним, ранее Маша Ефросинина тоже резко отреагировала на оскорбительные высказывания Остапчука, Буше и Позитива. Ведущая запостила свое фото топлесс и заявила, что будет брить там, где захочет и когда захочет.

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