Арендовал Софийский собор и позвал Брежневу: Катя Сильченко шокировала, как любимый ей сделал предложение

Украинская дизайнер Катя Сильченко поделилась с фанами романтичным видео, как возлюбленный, ивент-мейкер Сергей "Картина" Неклева позвал ее замуж.

31 января Сильченко отпраздновала 40-летие и именно в этот день Картина снова сделал предложение любимой. На странице в Instagram счастливая дизайнер запостила ролик, как все происходило, и рассказала подробности.

Так, еще за месяц до предложения друзья Сильченко Саба Мусина и Антон Птушкин пригласили ее на концерт оперной дивы, который якобы должен был состояться в Софийском соборе в Киеве. Это место было выбрано не просто так, ведь Картина знает, как Екатерина любит этот собор.

Когда зрители были в зале, к ним вышла "оперная дива" – правда, под слоем наряда оказалась близкая подруга Сильченко, певица VERA (экс Вера Брежнева).

"Здесь появилась она... Анна Екатерина Антоначчи... "Импозантная женщина", — подумала я про себя. И тут я вижу мою родную душу Веру! У которой была куча планов и которая в это время точно не должна быть в Украине. Сказать, что я в шоке… ничего не сказать… Я подхожу, растрогавшись, начинаю плакать, а она шепчет: "А теперь разворачивайся", — рассказала Сильченко.

Катя Сильченко поделилась романтическим видео, как возлюбленный позвал ее замуж

В этот момент, пока Катя обнималась с Верой, позади нее возлюбленный встал на колено и с букетом предложил ей стать его супругой. Уже под постом с видео Картина рассказал, как быстро Сильченко ответила согласием:

"Спасибо за "да"… с большой паузой… тоже запомню…" – пошутил Картина.

Напомним, что Катя Сильченко и Сергей "Картина" Неклева рассекретили свои отношения 14 февраля 2022 года. В ноябре того же года дизайнер сообщила, что любимый ей сделал предложение. Наверное, на юбилей знаменитости ее избранник решил сделать это более помпезно.

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