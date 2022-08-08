Арестович объяснил свои последние скандальные заявления и оскорбления в адрес Зеленского

Так, через несколько месяцев с начала полномасштабного вторжения, он вместо успокоения наоборот начал раздражать украинцев своими высказываниями.

В частности, блогер сказал, что относится к ЛГБТ-персонам, как к людям с девиациями — отклонениями от норм поведения. Также юзеров возмутили слова Алексея, что "многие в Украине хотят построить большую страну с маленькой культурой".

Попал в скандал военный обозреватель и из-за заявления о женщинах-воинах.

В программе ЖВЛ Арестович отметил, что все это он говорил специально и объяснил, почему.

"Провокация очень сознательная, я точно знаю, что я делаю и почему. Я это делаю для того, чтобы думали. Когда я вижу, что люди засыпают, или не хотят обсуждать какие-то темы, которые стоит обсуждать, то я постоянно так – клац– подумайте на эту тему. И делаю так, чтобы раздражитель был самым большим", – признался он.

Советник главы ОП отметил, что выговоры за свои высказывания не получал: "Меня могут спросить, почему я это сказал, я объясняю и все в порядке".

Скриншот с видео

Также Арестович вспоминают, как он нелюбезно высказывался в адрес Зеленского. В частности, Алексей называл президента "куклой", а теперь работает с ним в одном офисе.

"Перед тем, как я пришел работать на него, я его лично обижал. А потом я увидел его в работе. Сейчас я очень хорошо отношусь к нему по-человечески, потому что он очень-очень хороший человек. Я его поддерживаю как личность, а затем как президента", – прокомментировал он.

Алексей Арестович: Я никогда не ставил своей целью кого-то успокаивать, это само получилось

Напомним, Алексей Арестович впервые рассказал, как познакомился с супругой. Также он признался, какие у него отношения с экс-возлюбленными.

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