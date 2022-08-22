Арестович показал, как выглядел в детстве: "Фотографу удалось поймать настоящую суть твари"

Советник Офиса президента Алексей Арестович поделился архивной фотографией.
Советник Офиса президента Алексей Арестович показал, как выглядел в детстве.
Политику в своем Instagram опубликовал черно-белый архивный снимок. На фото запечатлен еще совсем юный Арестович. Алексей со стрижкой с челкой грубо позировал перед камерой в белой футболке с рисунком.
Кстати, политик не сдержался и посмеялся над собой. Он отметил, что фотографу тогда удалось поймать истинную его суть, ведь все остальное время он притворяется "Люсей".
"Единственный раз, когда фотографу удалось поймать истинную суть этой твари. Остальное время он успешно притворяется Люсей", — с сарказмом написал Арестович.
Подписчики оценили юмор политика. Кроме того, они сделали комплименты относительно его внешности:
- Какой красивый мальчик!
- Браво! Самоирония сотого уровня
- Самокритика это классно. Глаза только палят кантору
- А кажется детство было 2-3 недели назад...
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