Арестович показал, как выглядел в детстве: "Фотографу удалось поймать настоящую суть твари"

Советник Офиса президента Алексей Арестович показал, как выглядел в детстве.

Политику в своем Instagram опубликовал черно-белый архивный снимок. На фото запечатлен еще совсем юный Арестович. Алексей со стрижкой с челкой грубо позировал перед камерой в белой футболке с рисунком.

Кстати, политик не сдержался и посмеялся над собой. Он отметил, что фотографу тогда удалось поймать истинную его суть, ведь все остальное время он притворяется "Люсей".

Алексей Арестович в детстве / Фото: instagram.com/alexey.arestovich

"Единственный раз, когда фотографу удалось поймать истинную суть этой твари. Остальное время он успешно притворяется Люсей", — с сарказмом написал Арестович.

Подписчики оценили юмор политика. Кроме того, они сделали комплименты относительно его внешности:

Какой красивый мальчик!

Браво! Самоирония сотого уровня

Самокритика это классно. Глаза только палят кантору

А кажется детство было 2-3 недели назад...

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