Арестович показал забавное фото и посмеялся над собой: "Напозорился в Интернете и спит"

У советника Офиса президента Алексей Арестович - отличное чувство юмора и он не стесняется шутить сам над собой.

К слову, в своем Instagram политик опубликовал шуточное фото. На снимке изображен Арестович в стиле "love is". Он лежит в постели, а в это время "жена" укладывает его спать.

На фото красуется надпись — "Напозорился в Интернете и спит".

Арестович обратился к своей жене Анастасии и поинтересовался у нее, считает ли она так.

"Любовь это…" — коротко и красноречиво подписал фото политик.

В комментариях подписчики оценили чувство юмора Арестовича и начали дальше развивать шутку:

Юмор и самоирония! Алексей, а почему второй вариант не выложили?

Это сделало мой день

Как мило! Сами опозорились и жену решили за собой утащить?

Напомним, недавно Даша Астафьева похвасталась забавным снимком с Алексеем Арестовичем. Пока политик позировал перед камерой с несколько серьезным видом, исполнительница скорчила смешную гримасу.

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