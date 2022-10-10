Арестович прокомментировал, зачем Россия массово обстреляла Украину и как будет за это отвечать

Советник офиса президента Алексей Арестович прокомментировал, зачем Россия массово обстреливает территории Украины.

По мнению политика, страна-агрессор это делает, чтобы вынудить Киев согласиться на переговоры на выгодных для РФ условиях. Ради этого Россия обстреливает мирных жителей и критическую инфраструктуру Украины.

"Путин, как и следовало ожидать, пытается отомстить за подрыв Крымского моста, хотя еще не известно, кто его взорвал. Они бьют из стратегических бомбардировщиков и крылатыми ракетами по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Все это с его точки зрения, как создание более выгодных переговорных условий. Страдания мирного населения должны заставить нашу власть и международное общество, как ему кажется, пойти на уступки", — прокомментировал в своем Telegram Арестович.

Политик отметил, что Россия не достигнет своего, а будет отвечать за это. Реакция Запада на террор Украины обязательно будет. По мнению Арестовича, против РФ введут новые санкции, а украинцам будут поставлять еще больше оружия.

"Но, как мне кажется, все будет наоборот. Мы не знаем с вами реакции Запада, но она гарантированно будет. И что это будет? Расширение номенклатуры и поставки оружия, усиление санкций. Скорее всего, это будет и то, и другое. Я думаю, что подобные акции заставят мир пересмотреть свое отношение к путинскому режиму: и к тем, кто пытается с ним договориться, и помощи для Украины", — отметил Арестович.

Напомним, сегодня утром Россия массово обстреляла Украину. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал количество выпущенных РФ ракет, а также рассказал, сколько из них сбило ПВО.

Читайте также: