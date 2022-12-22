Арестович рассказал, что в бою под Бахмутом погиб его друг: "Остались жена и маленький сын"

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о смерти его близкого друга. Во время тяжелых боев под Бахмутом погиб Александр Снигуровский.

В своем Facebook Арестович рассказал, что Александр долгое время жил с семьей в Калифорнии. Однако когда Россия начала полномасштабное вторжение, то сразу же приехал волонтером в Украину. Впоследствии Александр пошел воевать.

Александр Снигуровский / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

"Под Бахмутом погиб мой друг Александр Снигуровский. Был актером "Черного квадрата", работал шеф-поваром, давно жил в Калифорнии, переехав туда к семье, но после начала, закупив на все накопленные деньги военного снаряжения, приехал сюда волонтером, а потом очень быстро стал солдатом. Упорно учился, десятки раз выходил за линию, был одним из лучших разведчиков", — рассказал Арестович.

По словам политика, Снигуровский героически погиб в тяжелом бою, когда отказался отступать с опасных позиций. У защитника остались жена и маленький сын.

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