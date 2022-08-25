Арестович ухаживал за "мамой" Верки Сердючки: как прошел концерт ко Дню Независимости под землей в Киеве

Этот праздник почти двое суток на станции метро "Майдан Незалежности" готовили самые популярные артисты страны.

Километры проводов, тонны концертного оборудования и сотни людей. Так, на столичной станции "Майдан Незалежности" снимали концерт к главному государственному празднику страны, говорится в сюжете "ТСН".

Лидер группы Pianoбой Дмитрий Шуров привык к андеграундным выступлениям. Недавно, говорит, "откатал" целый тур по Украине с благотворительными концертами по подвалам. Рядом с Дмитрием на сцене в военной форме гитарист Pianoбой – Сергей Грызлов. С первых дней великой войны он ушел на фронт добровольцем. В этот раз впервые за последние полгода вышел на сцену. А уже через несколько дней возвращается на передовую – поделился планами коллеги Дмитрий Шуров.

А вот лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк исполнил рок версию легендарной "Ой, у лузі червона калина". С первых слов зал подхватывает припев и поет вместе с ним. Сам артист, за полгода отвыкший от сцены, казался несколько растерянным и едва сдерживал эмоции.

Главная режиссер действа Катя Царик призналась, что за последние дни метрополитен для нее стал вторым домом. Сделать со станции "Майдан Незалежности" настоящую концертную площадку, призналась, было не просто. Акцент в выступлениях, говорит, сделали на искренних эмоциях.

"Этот концерт особенный, наверное, будет самый особенный, не за счет спецэффектов, сложной режиссуры потому, что не это нужно. Надо поддержать наших воинов, наших людей. Напомнить себе, за что мы боремся — за нашу песню, за нашу культуру, за наш язык, поэтому здесь акцент собственно на искренности исполнения, на живом абсолютно звучании", — сказала Царик.

Как проходили съемки праздничного концерта ко Дню Независимости

Между выступлениями артистов известные украинцы читали стихи. Ведущая ТСН Наталья Мосейчук строчки Лины Костенко. Праздник в метро в этом году – вынужденный. Но, говорит Наталья, независимость определяет не место празднования, а люди – украинцы.

"Если праздник, а праздник никто не отменял, он должен быть везде — и в небе, и на земле, и под землей. Ничего, в следующем году пройдем мы уже парадом", — сказала Мосейчук.

Андрей Данилко вместе с детским коллективом и артистами ансамбля Вирского перед записью номера репетировал на сцене свою легендарную "Лаша Тумбай". Вот только текст припева навсегда изменился – рассказал Данилко. И даже дети теперь знают – "Раша Гудбай".

"Мне казалось, что если эти дети будут кричать, именно кричать "раша гудбай" – это очень символично. Потому что после того, что Россия напала на Украину, – это никогда не может быть прощено. Все! Никакого аргумента!" – прокомментировал Данилко.

Во время концерта зрителей ждал сюрприз от организаторов мероприятия. Просто во время выступления Сердючки на сцене появился советник офиса президента – Алексей Арестович. Со сцены он пошутил, что был трижды женат и трижды счастливо, впрочем, внимание советника офиса президента привлекла "мама" Верки Сердючки: "Украинский язык это единственный, в котором слово "людина" единственная в мире женского рода. То есть, женщина — это все для нас. Я три раза женат, все три раза счастливо. Вижу, что наметился...", — сказал Арестович посмотрев на "маму" Сердючки, и добавил: "Это судьба. Сердце кроется, но...", – и обнял "маму" Верки.

Этот концерт в метро исторический, его запомнят как символ несокрушимости украинского духа – уверен Арестович. Принять участие в номере советнику предложил лично Данилко.

"Я хочу поблагодарить Андрея Данилко и всю его команду, которые меня затащили в этот номер, я очень уважаю его талант, я просто знаю, не просто как человек, которому нравится, а как актер, что он делает. Это великий артист", — прокомментировал Арестович.

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