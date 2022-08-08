Арестович впервые рассказал, как познакомился с женой и об отношениях с экс-возлюбленными

Так, блогер впервые поделился в программе ЖВЛ, как познакомился со своей третьей супругой Анастасией.

Они встретились в 2014 году. В это время начиналось звездное время Алексея – он часто появлялся на экранах в качестве военного эксперта и уже тогда основал собственную психологическую школу. На своих занятиях он и увидел свою будущую третью жену.

"Я ее повел в кафе на кофе после занятия и говорю: "Все, ты моя жена, будем жениться. Я просто сразу все вижу. Всех троих как видел и сразу понимал, что это моя жена", – признался он.

В 2015 году влюбленные поженились.

Фото: facebook.com

Военный и политический обозреватель добавил, что его избранница спокойно реагирует на повышенное внимание других женщин к мужу. Пара даже вместе шутит на эту тему.

"Женщины ревнуют не тогда, когда другие засматриваются на ее мужа, а когда мужчина засматривается на других женщин. А я в Instagram подписан на одного человека – это моя жена", – прокомментировал он.

У Алексея Арестовича две дочери, которым 18 и 11 лет, а также 6-летний сын. Политик признался, что он очень сильно балует своих детей.

"Разрешаю все, чему мои многочисленные жены не рады. Их три, от каждой есть ребенок, я не перегружал ни одну", – поделился он.

Алексей Арестович с сыном / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Также Алексей рассказал, что остался в отличных отношениях с экс-женами. Более того, его бывшие и нынешняя избранница общаются между собой.

Алексей Арестович: Я никогда не ставил своей целью кого-то успокаивать, это само получилось

Напомним, Вера Кекелия во второй раз стала мамой и показала новорожденного сына. На фото счастливая мама держит своего сына на руках, а он тем временем сладко спит.

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