Арнольд Шварценеггер откровенно признался, как впервые рассказал экс-жене об измене и внебрачном сыне

У актера во время брака с Марией Шрайвер был роман с экономкой.

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер откровенно признался, как впервые рассказал бывшей жене Марии Шрайвер о супружеской измене и о внебрачном сыне Джозефе.

По словам знаменитости, это произошло во время консультации у семейного психолога, к которому они обратились, чтобы спасти брак. В частности, Джозеф рос копией звездного папы, и это не могла не заметить Мария. Бывшую актера волновал этот вопрос, поэтому семейный психолог напрямую спросил Шварценеггера, действительно ли он биологический отец сына их экономки.

"Сегодня Мария хочет спросить что-то, что очень ее волнует. Она хочет знать, отец ли вы Джозефа", — вспомнил вопрос психолога Шварценеггер, пишет Daily Mail.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер / Фото: Associated Press

Актер был просто шокирован в тот момент. Впрочем, он не стал обманывать и сказал жене правду.

"Я думал, что мое сердце остановилось. И тогда я сказал правду: "Да, Мария. Джозеф – мой сын". Очевидно, она была подавлена", — поделился звезда боевиков.

По словам Арни, он и сам долго не знал, что Джозеф его сын. Актер думал, что биологический отец парня – муж экономки.

"Сначала я действительно не знал, но чем старше он становился, тем больше это становилось мне понятным", — отметил Шварценеггер.

Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера / Фото: instagram.com/joebaena

Сейчас актер сожалеет, что изменил жене и испортил их брак. Звезда боевиков считает, что причинил немало боли Марии и детям. Однако Шварценеггер рад, что ему удалось сохранить теплые дружеские отношения с экс-женой.

"Я причинил достаточно боли своей семье. Всем пришлось пострадать. Мария страдала, дети страдали, Джозеф, его мать, все", — поделился актер.

Арнольд Шварценеггер с экс-женой и детьми / Фото: Getty Images

Тем временем бывшая экономка Шварценеггера уволилась в 2011 году, когда в прессе появилась информация о супружеской измене актера. Также женщина развелась со своим мужем. Впрочем, Арни не бросил экономку. Он купил ей и Джозефу просторный дом. Также актер отметил, что радуется успехам внебрачного сына и делает все возможное, чтобы тот не чувствовал себя нежеланным ребенком.

"То, что я сделал, было неправильным, но я не хочу, чтобы Джозеф думал, что он нежеланный в этом мире, потому что он очень желанный, и я люблю его. Он оказался удивительным юношей", — добавил актер.

Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера / Фото: Associated Press

Отметим, Арнольд Шварценеггер женился на Марии Шрайвер в 1986 году. Отношения между парой прекратились в 2011 году, когда жена узнала о супружеских изменах актера и внебрачном сыне. Окончательно супруги развелись в 2021 году. В браке у них родилось четверо детей – дочери Кэтрин и Кристина и сыновья Патрик и Кристофер.

Напомним, недавно стало известно, что брак голливудской актрисы Натали Портман трещит и швах. Муж знаменитости изменяет ее с эко-активисткой.

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