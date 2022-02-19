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Арнольд Шварценеггер состриг большими ножницами крашенные волосы сына

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Арнольд Шварценеггер состриг большими ножницами крашенные волосы сына

Арнольд Шварценеггер / Associated Press

Патрик показал, как это происходило.

Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер состриг большими ножницами крашеные в блонд волосы сына.

Похоже, Патрик решил поэкспериментировать со своей прической, и в этом ему помог отец. В своем Instgram юноша опубликовал видео, на котором Арнольд Шварценеггер превратился в парикмахера и состриг сыну крашеные волосы.

"Сегодня сохранил 50 долларов", – подписал видео Патрик.

Поклонников порадовало такое семейное видео. Некоторые были удивлены, что парень пошел на такие эксперименты, а некоторые не упустили момент, чтобы удачно пошутить.

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