Арнольд Шварценеггер состриг большими ножницами крашенные волосы сына

Патрик показал, как это происходило.
Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер состриг большими ножницами крашеные в блонд волосы сына.
Похоже, Патрик решил поэкспериментировать со своей прической, и в этом ему помог отец. В своем Instgram юноша опубликовал видео, на котором Арнольд Шварценеггер превратился в парикмахера и состриг сыну крашеные волосы.
"Сегодня сохранил 50 долларов", – подписал видео Патрик.
Поклонников порадовало такое семейное видео. Некоторые были удивлены, что парень пошел на такие эксперименты, а некоторые не упустили момент, чтобы удачно пошутить.
- Терминаторская стрижка
- Ножницы идеальные!
- Эти ножницы на стероидах
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