Арнольд Шварценеггер в розовой панамке встретил Kalush Orchestra у себя дома: "Вышел с ослом"

Победители "Евровидения-2022", украинская группа Kalush Orchestra сейчас находятся с благотворительным туром по Америке.

Там украинский коллектив неожиданно встретился с голливудским актером и экс-губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. О встрече года и "железный Арни", и участники Kalush рассказали на своих страницах в соцсетях.

Арнольд Шварценеггер и Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/schwarzenegger

Арнольд Шварценеггер и Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/schwarzenegger

Как выяснилось, Шварценеггер является ярым поклонником украинского коллектива. Он пригласил участников Kalush Orchestra к себе домой в Лос-Анджелесе:

"Вчера залетели в гости к Арнольду Шварценеггеру. Он пригласил нас к себе домой и вышел встречать с большим домашним ослом. Поговорили о ситуации в Украине и поблагодарили за его поддержку, поделились, насколько это важно для нас. Вы знаете, Арнольд активно поддерживает украинцев с первых дней войны, за что мы ему очень благодарны. Верим, что зарубежная поддержка будет только усиливаться. Приятно встретиться с такой легендой, я, можно сказать, вырос на фильмах с его участием", — рассказал фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк.

Арнольд Шварценеггер и Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/kalush.official

Как известно, дома у Арнольда Шварценеггера живут несколько необычные домашние любимцы – это пони и ослик Лулу.

Арнольд Шварценеггер с домашними питомцами / Фото: instagram.com/schwarzenegger

Напомним, что с первых дней полномасштабного вторжения Арнольд Шварценеггер поддерживает Украину. Он неоднократно писал видеообращение к россиянам, в которых отмечал, что российское правительство обманывает свой народ. Также в обращении актер отмечал, что "Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Власть в Кремле начала ее".

Позже Арнольд Шварценеггер подверг критике Европу из-за войны в Украине. Он подчеркнул, что пока Россия запускает по Украине ракеты, Европа продолжает сотрудничать с агрессором.

Мы финансируем войну - как Арнольд Шварценеггер поддерживает украинцев

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