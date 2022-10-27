Арнольд Шварценеггер в розовой панамке встретил Kalush Orchestra у себя дома: "Вышел с ослом"

"Железный Арни" пригласил украинских музыкантов к себе домой.
Победители "Евровидения-2022", украинская группа Kalush Orchestra сейчас находятся с благотворительным туром по Америке.
Там украинский коллектив неожиданно встретился с голливудским актером и экс-губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. О встрече года и "железный Арни", и участники Kalush рассказали на своих страницах в соцсетях.
Как выяснилось, Шварценеггер является ярым поклонником украинского коллектива. Он пригласил участников Kalush Orchestra к себе домой в Лос-Анджелесе:
"Вчера залетели в гости к Арнольду Шварценеггеру. Он пригласил нас к себе домой и вышел встречать с большим домашним ослом. Поговорили о ситуации в Украине и поблагодарили за его поддержку, поделились, насколько это важно для нас. Вы знаете, Арнольд активно поддерживает украинцев с первых дней войны, за что мы ему очень благодарны. Верим, что зарубежная поддержка будет только усиливаться. Приятно встретиться с такой легендой, я, можно сказать, вырос на фильмах с его участием", — рассказал фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк.
Как известно, дома у Арнольда Шварценеггера живут несколько необычные домашние любимцы – это пони и ослик Лулу.
Напомним, что с первых дней полномасштабного вторжения Арнольд Шварценеггер поддерживает Украину. Он неоднократно писал видеообращение к россиянам, в которых отмечал, что российское правительство обманывает свой народ. Также в обращении актер отмечал, что "Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Власть в Кремле начала ее".
Позже Арнольд Шварценеггер подверг критике Европу из-за войны в Украине. Он подчеркнул, что пока Россия запускает по Украине ракеты, Европа продолжает сотрудничать с агрессором.
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