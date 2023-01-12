Арнольд Шварценеггер засветился в клипе Kalush Orchestra и заговорил по-украински

Украинская группа Kalush Orchestra порадовала поклонников новой видеоработой.

В частности, артисты представили клип на песню Shchedryi Vechir, которую они выпустили еще в прошлом году. Съемки проходили в США, когда Kalush Orchestra был в туре.

"Когда мы были в США в туре, сняли видео на одну из наших песен. Чисто на лайте, даже не думали, что получится такой крутой клип. Раньше на этих улицах бегали в игре GTA – San Andreas, а теперь сделали там нашу интерпретацию "Щедрівки" и побывали в Арнольда Шварценеггера в гостях", — поделился Олег Псюк.

Сюрпризом для поклонников творчества группы стала не только хорошо знакомая локация с культовой игры, но и появление американского актера Арнольда Шварценеггера. В начале клипа знаменитость дал на английском мощное послание для Украины, а в конце Арни заговорил по-украински, а именно сказал: "Щедрый вечер".

"Это мощное послание всему украинскому народу, особенно сейчас, в это очень тяжелое время, у каждого может быть мечта. И каждый может воплотить ее в реальность", — сказал Шварценеггер .

Напомним, Kalush Orchestra осенью прошлого года побывал в гостях в легенды Голливуда. Шварценеггер сам пригласил украинских музыкантов к себе домой. В благодарность артисты подарили актеру фирменный подарок – розовую панамку.

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