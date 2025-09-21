Арнольд Шварценеггер публично подколол экс-жену дерзкой шуткой об их разводе

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер / © Getty Images

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер публично подколол бывшую жену, журналистку Марию Шрайвер.

Произошло это во время торжественного мероприятия. Популярному американскому журналисту и ведущему Крису Уоллесу присвоили звезду на Аллее славы в Голливуде. На мероприятии присутствовал и Арнольд Шварценеггер, который объявил поздравительную речь. Актер не смог сдержаться, чтобы не выдать дерзкую шутку. Звезда Голливуда отметил, что прекрасно разбирается в журналистах. В частности, у Шварценеггера немалый опыт в интервью. Более того, он был женат на журналистке. Но, как пошутил актер, Крис Уоллес, в отличие от Марии Шрайвер, "не забирал половины его денег".

"Я много знаю о журналистах. Меня интервьюировали тысячи и тысячи журналистов. Но не только это, я также был женат на журналистке. Единственная разница между Крисом и Марией заключается в том, что Крис никогда не брал половины моих денег", - пошутил актер, передает E! News.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер / © Associated Press

Отметим, Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер прожили в браке длительных 25 лет. За это время у них родилось трое детей - дочери Кэтрин и Кристина и сыновья Патрик и Кристофер. Супруги объявили о разводе в 2011 году, а финализировали его только в 2021-м. Хотя пара не называла причину этого решения, но поговаривают, что это произошло из-за измены мужа с домработницей. Женщина забеременела и родила от актера всего через несколько дней после того, как на свет появился четвертый ребенок Шварценеггера и Шрайвер.

Кстати, недавно бывшие супруги воссоединились на свадьбе сына Патрика. Семейство особо не делилось фотографиями, но дочь Шварценеггера и Шрайвер все же показала редкий кадр с родными братьями и сестрой.