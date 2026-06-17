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Арнольд Шварценеггер впервые за длительное время показался на публике с младшей на 27 лет возлюбленной
Парочка посетила особенное мероприятие в Вене.
Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые за длительное время показался на публике с младшей на 27 лет возлюбленной Хизер Миллиган.
Парочка вместе посетила особенное мероприятие в Вене, Австрия. Они побывали на Австрийском мировом саммите, который организовывает Климатическая инициатива Шварценеггера, что была основана актером в 2017 году. В рамках мероприятия они обсуждали климатические изменения и как им противодействовать, пишет издание People.
78-летний Арнольд Шварценеггер надел на саммит довольно сдержанный наряд темного цвета. А вот его избранница — 51-летняя Хизер Миллиган — выбрала светлое платье-комбинацию, а образ она дополнила жакетом.
Отметим, это довольно редкое совместное появление пары на публике. Хотя они довольно долгое время уже вместе, но подробности своих отношений прячут за семью замками. Известно, что Шварценеггер и Миллиган познакомились в 2012 году. Тогда актер перенес операцию на плечу, а его коллега — актер Сильвестр Сталлоне — посоветовал ему обратиться к физиотерапевту, чтобы та помогла в восстановлении. Этим врачом оказались Хизер Миллиган.
Когда Арнольд Шварценеггер возобновился после операции, не сдержался и позвал физиотерапевта на обед. В конце концов одна встреча переросла в другую, и так и закрутилась их романтическая история.
Напомним, недавно американскую певицу Кэти Перри застали за страстными поцелуями с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Парочка не скрывала своих чувств друг к другу.