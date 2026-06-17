Арнольд Шварценеггер / © Associated Press

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Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые за длительное время показался на публике с младшей на 27 лет возлюбленной Хизер Миллиган.

Парочка вместе посетила особенное мероприятие в Вене, Австрия. Они побывали на Австрийском мировом саммите, который организовывает Климатическая инициатива Шварценеггера, что была основана актером в 2017 году. В рамках мероприятия они обсуждали климатические изменения и как им противодействовать, пишет издание People.

78-летний Арнольд Шварценеггер надел на саммит довольно сдержанный наряд темного цвета. А вот его избранница — 51-летняя Хизер Миллиган — выбрала светлое платье-комбинацию, а образ она дополнила жакетом.

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Арнольд Шварценеггер, а слева — его возлюбленная Хизел Миллиган / © Getty Images

Отметим, это довольно редкое совместное появление пары на публике. Хотя они довольно долгое время уже вместе, но подробности своих отношений прячут за семью замками. Известно, что Шварценеггер и Миллиган познакомились в 2012 году. Тогда актер перенес операцию на плечу, а его коллега — актер Сильвестр Сталлоне — посоветовал ему обратиться к физиотерапевту, чтобы та помогла в восстановлении. Этим врачом оказались Хизер Миллиган.

Когда Арнольд Шварценеггер возобновился после операции, не сдержался и позвал физиотерапевта на обед. В конце концов одна встреча переросла в другую, и так и закрутилась их романтическая история.

Напомним, недавно американскую певицу Кэти Перри застали за страстными поцелуями с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Парочка не скрывала своих чувств друг к другу.

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