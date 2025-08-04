ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
181
Время на прочтение
1 мин

Арсен Мирзоян без жены и дочери показался на отдыхе: как звезда время проводит

Артист похвастался своей перезагрузкой наедине.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Арсен Мирзоян

Арсен Мирзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Украинский певец Арсен Мирзоян поделился кадрами из своего отпуска.

Этим летом артист выбрал отдых в Карпатах и там решил побыть одному без семьи. В своей новой публикации в Instagram Мирзоян признался, что сознательно отправился в горы на несколько дней без жены Тони Матвиенко, дочери или друзей.

Музыкант поделился серией атмосферных фото из прогулок, во время которых любовался природой вокруг. По словам Арсена, во время короткого, но активного отдыха он бегал по горным тропам, поднимался на гору, а также плавал в реке.

"Немного фотографий из Карпат. Пару дней с собой наедине. Пробежался, ноги гудят, однако голову проветрил", — написал исполнитель.

Арсен Мирзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Арсен Мирзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Пост Арсена Мирзояна / © instagram.com/arsen_mirzoian

Пост Арсена Мирзояна / © instagram.com/arsen_mirzoian

Пост Арсена Мирзояна / © instagram.com/arsen_mirzoian

Пост Арсена Мирзояна / © instagram.com/arsen_mirzoian

В комментариях поклонники порадовались знаменитости. Кроме того, некоторые пользователи поделились личными историями:

  • Мы вас видели возле рынка в Яремче, когда вы бегали

  • Класс, мы рядом, в Микуличине. Хорошего отдыха!

  • Уже который год подряд отдыхаем с вами в Карпатах почти рядом и в то же время. Это лучшее место на земле

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик показала солнечные кадры из отпуска в Турции. Звездная мама показала сразу всех троих детей и как они развлекаются возле моря.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie