Арсен Мирзоян без жены и дочери показался на отдыхе: как звезда время проводит

Арсен Мирзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

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Украинский певец Арсен Мирзоян поделился кадрами из своего отпуска.

Этим летом артист выбрал отдых в Карпатах и там решил побыть одному без семьи. В своей новой публикации в Instagram Мирзоян признался, что сознательно отправился в горы на несколько дней без жены Тони Матвиенко, дочери или друзей.

Музыкант поделился серией атмосферных фото из прогулок, во время которых любовался природой вокруг. По словам Арсена, во время короткого, но активного отдыха он бегал по горным тропам, поднимался на гору, а также плавал в реке.

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"Немного фотографий из Карпат. Пару дней с собой наедине. Пробежался, ноги гудят, однако голову проветрил", — написал исполнитель.

Арсен Мирзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Пост Арсена Мирзояна / © instagram.com/arsen_mirzoian

Пост Арсена Мирзояна / © instagram.com/arsen_mirzoian

В комментариях поклонники порадовались знаменитости. Кроме того, некоторые пользователи поделились личными историями:

Мы вас видели возле рынка в Яремче, когда вы бегали

Класс, мы рядом, в Микуличине. Хорошего отдыха!

Уже который год подряд отдыхаем с вами в Карпатах почти рядом и в то же время. Это лучшее место на земле

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик показала солнечные кадры из отпуска в Турции. Звездная мама показала сразу всех троих детей и как они развлекаются возле моря.