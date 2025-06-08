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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
242
Время на прочтение
1 мин

Арсен Мирзоян кардинально сменил образ и состриг волосы: фото до и после

Муж Тони Матвиенко поэкспериментировал с внешностью.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Арсен Мирзоян

Арсен Мирзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Украинский музыкант Арсен Мирзоян ошеломил фанов новой прической.

Так, в начале лета муж певицы Тони Матвиенко решился избавиться от своих длинных кудрявых волос. В фотоблоге артист показал свое "до" и "после" стрижки. На кадрах Арсен сначала предстал с взъерошенными волосами, а затем - без роскошной шевелюры после барбершопа.

"В рубрике "было/стало", - подписал фото звезда.

Арсен Мирзоян до и после стрижки / © instagram.com/arsen_mirzoian

Арсен Мирзоян до и после стрижки / © instagram.com/arsen_mirzoian

В комментариях поклонники радостно оценили новый образ исполнителя. Более того, некоторые написали Мирзояну о том, что вместе со стрижкой он лишился нескольких лет и стал моложе.

  • Ура! Не одуванчик!

  • Совсем молодым стал

  • Это как-то солиднее

  • Вам очень идет короткая стрижка

В свою очередь Тоня Матвиенко не стала комментировать такие решительные изменения Арсена, но поставила свой лайк на публикацию.

Напомним, недавно певица Тина Кароль также удивляла своими изменениями во внешности и показала себя 20 лет назад. В частности, поделилась архивными фото из молодости, когда только начинала карьеру и не обращалась к косметологическим процедурам.

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Дата публикации
Количество просмотров
242
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