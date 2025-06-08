Арсен Мирзоян кардинально сменил образ и состриг волосы: фото до и после

Арсен Мирзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Реклама

Украинский музыкант Арсен Мирзоян ошеломил фанов новой прической.

Так, в начале лета муж певицы Тони Матвиенко решился избавиться от своих длинных кудрявых волос. В фотоблоге артист показал свое "до" и "после" стрижки. На кадрах Арсен сначала предстал с взъерошенными волосами, а затем - без роскошной шевелюры после барбершопа.

"В рубрике "было/стало", - подписал фото звезда.

Реклама

Арсен Мирзоян до и после стрижки / © instagram.com/arsen_mirzoian

В комментариях поклонники радостно оценили новый образ исполнителя. Более того, некоторые написали Мирзояну о том, что вместе со стрижкой он лишился нескольких лет и стал моложе.

Ура! Не одуванчик!

Совсем молодым стал

Это как-то солиднее

Вам очень идет короткая стрижка

В свою очередь Тоня Матвиенко не стала комментировать такие решительные изменения Арсена, но поставила свой лайк на публикацию.

Напомним, недавно певица Тина Кароль также удивляла своими изменениями во внешности и показала себя 20 лет назад. В частности, поделилась архивными фото из молодости, когда только начинала карьеру и не обращалась к косметологическим процедурам.