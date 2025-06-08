- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 242
- Время на прочтение
- 1 мин
Арсен Мирзоян кардинально сменил образ и состриг волосы: фото до и после
Муж Тони Матвиенко поэкспериментировал с внешностью.
Украинский музыкант Арсен Мирзоян ошеломил фанов новой прической.
Так, в начале лета муж певицы Тони Матвиенко решился избавиться от своих длинных кудрявых волос. В фотоблоге артист показал свое "до" и "после" стрижки. На кадрах Арсен сначала предстал с взъерошенными волосами, а затем - без роскошной шевелюры после барбершопа.
"В рубрике "было/стало", - подписал фото звезда.
В комментариях поклонники радостно оценили новый образ исполнителя. Более того, некоторые написали Мирзояну о том, что вместе со стрижкой он лишился нескольких лет и стал моложе.
Ура! Не одуванчик!
Совсем молодым стал
Это как-то солиднее
Вам очень идет короткая стрижка
В свою очередь Тоня Матвиенко не стала комментировать такие решительные изменения Арсена, но поставила свой лайк на публикацию.
Напомним, недавно певица Тина Кароль также удивляла своими изменениями во внешности и показала себя 20 лет назад. В частности, поделилась архивными фото из молодости, когда только начинала карьеру и не обращалась к косметологическим процедурам.