Арсен Мирзоян о маме в Запорожье: "Или буду убеждать выехать, или посажу в автомобиль и вывезу"

Украинский певец Арсен Мирзоян, который одним из первых попал в освобожденный Херсон и рассказал, как эта поездка вдохновила его на создание новой песни, посетил студию "Сніданку з 1+1" на ТЕТ.

Мирзоян тот артист, который поддерживает ВСУ с начала российской агрессии в 2014 году. Говорит, что все время на связи с нашими военными. Кроме того, певец поддерживает защитников, занимаясь вместе спортивными тренировками даже на расстоянии.

"Я постоянно ребятам присылаю свои тренировки, фото, видео. Они также присылают в ответ. Например, форсируют Днепр, говорят, что очень холодно. В свою очередь я иду за компанию с ними купаюсь", — поделился Мирзоян.

Также певец рассказал о недавнем забеге в бронежилетах в поддержку полка "Азов". По его словам, к сожалению, любая информация об "Азове" в соцсетях банится, поэтому для события было придумано название Spartan 4308. Похожий забег состоялся в Украине впервые.

"Сделать его официальным было очень сложно. Однако Spartan Race – это международные соревнования и Европа дала согласие. Мы получили медали, разрешение на ленты. Для нас это важно, поскольку на мировой арене мы должны показать, что полк "Азов" – это официальное подразделение Вооруженных Сил Украины. И вопреки всем нарративам российской пропаганды, мы должны расставлять все точки над "і" и показать, кто на самом деле является террористической федерацией", — прокомментировал Мирзоян.

Премьера песни про освобождение Херсона от Арсена Мирзояна

Ведущие "Сніданку з 1+1" на ТЕТ Руслан Сеничкин и Людмила Барбир акцентировали, что на протяжении войны в Украине Арсен Мирзоян присоединился и помог собрать средства на более чем 1000 автомобилей для украинских защитников. Кроме того, певец стал одним из первых, кто попал в освобожденный Херсон и спел для местных жителей на главной площади города. Говорит, что за день до этого после передачи автомобиля и вещей ребятам из военной разведки команда оказалась в Николаеве и получила положительные новости.

"Ребята сказали, чтоб мы немного подождали, они освобождают Херсон. Корреспондент BBC подошел к моему товарищу с вопросом: "Что вы чувствуете?", тот ответил: "Друг, давай я отвечу тебе завтра на этот вопрос". Поэтому невозможно передать первые эмоции. На обратном пути, когда мы уже заезжали в Киев, я написал песню, это взвешенный диалог с самим собой, что я увидел, что я почувствовал… Когда мы поздно ночью ездили где-то по селам, люди просто вцеплялись в военных, со слезами говорили: "Ребята, не идите больше никуда, обещайте, что вы нас не оставите. Такое было впервые", — откровенно рассказал певец.

Родной город Мирзояна – Запорожье обстреливается оккупантами почти каждый день. Как рассказал певец, там остается его мама, которая отказывается покидать город. И добавляет: "Сейчас буду ехать туда, постараюсь обустроить ей быт. Или попробую убедить уехать, или просто посажу в автомобиль и вывезу".

Пока певец дает много концертов в поддержку ВСУ и поделился, что едет в Острожскую академию, где учился Валерий Залужный для введения специальной стипендии имени Главнокомандующего ВСУ.

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