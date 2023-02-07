Арсен Мирзоян побывал в разрушенном Бахмуте и показал, как военный сделал предложение любимой на передовой

Также певец показал ужасающие кадры города.
Певец Арсен Мирзоян отправился поддержать украинских защитников в Бахмут, где прямо сейчас идут упорные бои.
Исполнитель встретился с военными и под звуки канонады спел для них свои хиты, чтобы вдохновить наших военных и поднять настроение. Фотографиями из Бахмута Мирзоян поделился на своей странице в Instagram, а также попросил своих подписчиков помогать и делать донаты.
Певец показал, как сейчас выглядит город, который разрушили вражеские обстрелы. Арсен проехался более или менее безопасными районами города и показал окутанные огнем и дымом жилые дома.
Но даже на передовой жизни не останавливается и место для счастливых моментов. Да, Мирзоян показал, как один из военных сделал предложение своей любимой прямо с фронта. Боец подарил девушке огромный букет белых роз и кольцо.
"Под канонада 120-х и аплодисменты "Градов" Миша признался в любви и сделал предложение Кате", — рассказал Арсен.
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