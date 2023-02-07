Арсен Мирзоян побывал в разрушенном Бахмуте и показал, как военный сделал предложение любимой на передовой

Певец Арсен Мирзоян отправился поддержать украинских защитников в Бахмут, где прямо сейчас идут упорные бои.

Исполнитель встретился с военными и под звуки канонады спел для них свои хиты, чтобы вдохновить наших военных и поднять настроение. Фотографиями из Бахмута Мирзоян поделился на своей странице в Instagram, а также попросил своих подписчиков помогать и делать донаты.

Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Певец показал, как сейчас выглядит город, который разрушили вражеские обстрелы. Арсен проехался более или менее безопасными районами города и показал окутанные огнем и дымом жилые дома.

Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Но даже на передовой жизни не останавливается и место для счастливых моментов. Да, Мирзоян показал, как один из военных сделал предложение своей любимой прямо с фронта. Боец подарил девушке огромный букет белых роз и кольцо.

"Под канонада 120-х и аплодисменты "Градов" Миша признался в любви и сделал предложение Кате", — рассказал Арсен.

Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

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