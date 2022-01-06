Арсен Мирзоян показал двух подросших сыновей от первого брака

Также с ними позировала маленькая Нина.

Украинский исполнитель Арсен Мирзоян уехал отдыхать в Яремче.

К слову, компанию ему составили жена Тоня и маленькая дочь Нина. Кроме этого, вместе с папой встретились и сыновья от первого брака – Артем и Влад. После развода Арсен сохранил теплые отношения со своими детьми и часто с ними видится, в частности, они вместе ездят на отдых.

В своем Instagram певец опубликовал фото, на котором изображен с тремя детками. Они гуляли по снежному городу и лепили снежную бабу.

Арсен Мирзоян с тремя детьми / instagram.com/arsen_mirzoian

"С Новым годом и Рождеством! Божьего всем благословения!" — обратился к фанатам исполнитель.

Поклонники Мирзояна также поздравили его с праздниками, а также они отметили, что его сыновья растут настоящими красавцами.

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