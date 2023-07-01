Арсен Мирзоян показал подросшую дочь от Тони Матвиенко на редких фото

Певец Арсен Мирзоян порадовал поклонников кадрами со своей семилетней дочерью Ниной от певицы Тони Матвиенко.

Солнечными фотографиями с девочкой исполнитель поделился на своей странице в Instagram. Звездные родители вместе с дочерью посетили украинских защитников, чтобы поддержать их и передать необходимое оборудование.

"Самолетик, анонсированный вчера, малая посмотрела в действии", — подписал фото с дочерью Мирзоян.

Дочь Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Девочка была счастлива вместе со своими родителями провести время с военными и своими глазами увидеть, как работают наши защитники. Нина даже смогла примерить армейскую кепку, в которой улыбаясь позировала на фото.

Дочь Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Напомним, что Арсен Мризоян, кроме дочери от Тони Матвиенко, имеет старших сыновей от предыдущего брака. Певица воспитывает старшую дочь Ульяну от первого брака.

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