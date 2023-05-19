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Арсен Мирзоян показал редкое фото со старшим сыном от экс-жены

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1244
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Арсен Мирзоян показал редкое фото со старшим сыном от экс-жены

Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

От прежнего брака у артиста двое сыновей.

Украинский певец Арсен Мирзоян поделился семейным фото.

В День вышиванки на странице в Instagram исполнитель разместил снимок, на котором позирует с женой Тоней Матвиенко, 7-летней дочерью Ниной и сыном от предыдущего брака.

Все члены семьи изображены в национальных украинских нарядах. Как рассказал Мирзоян, фотография была сделана в Музее Ивана Гончара в Киеве.

Арсен Мирзоян с женой, дочерью и сыном / © instagram.com/arsen_mirzoian
Арсен Мирзоян с женой, дочерью и сыном / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Но поклонники артиста обратили внимание на то, как подрос его сын: "это уже ваш сын такой взрослый", "какой красивый парень", "не знала, что у Мирзояна есть сын".

Как известно, до брака с Тоней Матвиенко Арсен Мирзоян был женат на женщине по имени Анна. От нее исполнитель имеет двух сыновей. Во время участия в проекте "Голос країни" Мирзоян познакомился с Тоней Матвиенко, с которой у него вспыхнула любовь. Асрен расстался с женой и женился на Тоне, которая 15 января 2016 года родила ему дочь, которую назвали в честь легендарной мамы артистки Нины Митрофановны Матвиенко.

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Дата публикации
Просмотры
1244
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