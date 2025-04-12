Арсен Мирзоян показался с Тоней Матвиенко в начале отношений и как они изменились за 14 лет вместе

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / © instagram.com/arsen_mirzoian

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Украинский музыкант Арсен Мирзоян показал, как они выглядели с певицей Тоней Матвиенко в начале отношений и как изменились за 14 лет вместе.

Артист опубликовал этот пост в Instagram не просто так. Дело в том, что 12 апреля Тоня отмечает день рождения. Исполнительнице исполняется уже 44 года. Поэтому музыкант чувственно поздравил ее с праздником. В частности, Арсен Мирзоян опубликовал архивные фото, сделанные в начале их отношений. Артист вспомнил, что постоянно дарил жене тюльпаны. Также он поделился, что они с Матвиенко активно размышляли над тем, как их жизнь сложится дальше.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / © instagram.com/arsen_mirzoian

"Тогда тебе было 30. Все эти годы с тобой - это настоящее приключение! Тогда я дарил тебе тюльпаны, а теперь 12 апреля во дворе появляются петунии в кашпо. Эту традицию ввела твоя мама, теперь я ее продолжаю. Тогда мы не вставали с кровати и думали, как оно будет дальше?” – вспомнил музыкант.

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Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / © instagram.com/arsen_mirzoian

За 14 лет вместе жизнь влюбленных очень сильно изменилась. Они поженились, у них родилась общая дочь Нина, с которой артист, кстати, готовил сюрприз для Матвиенко. Арсен вспомнил, что Тоня тогда мечтала о концертах. Сейчас исполнительница играет несколько выступлений в день, а ее песни становятся хитами.

Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко и их дочь / © instagram.com/arsen_mirzoian

"Теперь я с дочкой в 6 утра надуваю воздушные шары, а она разрисовывает их маркером. Тогда ты мечтала о концертах, а сегодня у тебя два концерта в этот день. Твои песни возглавляют хит-парады. Много чего было тогда, много чего изменилось сегодня и в моей жизни тоже. Но у меня есть ты, а у тебе есть я и наша с тобой итальянская семья. Я люблю тебя! Многая и благая лета, Буся!”— обратился к жене артист.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / © instagram.com/arsen_mirzoian

Напомним, недавно певец MONATIK праздновал день рождения. Жена исполнителя нежно поздравляла его с 39-летием и рассекретила особенный подарок.