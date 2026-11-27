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- Гламур
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Арсен Мирзоян впервые рассказал о "вызовах" в ТЦК: присоединиться ли певец к ВСУ
Певец рассекретил, какие предложения получал от командиров подразделений, и с юмором отреагировал на одно из них.
Украинский певец Арсен Мирзоян рассказал о шутках военных по поводу его возможного присоединения к войску и признался, что некоторые командиры уже даже предлагали ему конкретные должности.
В проекте «Наодинці з Гламуром» Мирзояну задали вопрос, рассматривает ли он возможность присоединиться к ВСУ. Певец ответил, что такие разговоры уже были. По его словам, он имеет отношение от разных подразделений. Более того, командиры иногда в шутку обращаются к нему через его ТЦК. В таких сообщениях даже указывают, на какую должность хотели бы привлечь артиста. Одно из последних предложений он получил от командира артиллерийского подразделения.
«Рассматривали, и уже есть отношения от разных подразделений. Уже шутят, и даже менявшиеся в бригадах командиры еще присылали мне уже иски в ТЦК», — рассказал Мирзоян Анне Севастьяновой.
Артист напомнил, что один из командиров даже предложил ему должность сержанта в подразделении, связанном с пушкой. Однако Мирзоян отреагировал на это с юмором.
«Юрьевич, я не пойду командиром пушки. Уже из пушки никто не стреляет, я говорю, извините», — пошутил певец.
▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: КАМАЛІЯ про нові погрози, ТРІНЧЕР заговорила про ВАГІТНІСТЬ, Світлицька про весілля з ЦИМБАЛЮКОМ
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