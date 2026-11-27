Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / © instagram.com/arsen_mirzoian

Реклама

Украинский певец Арсен Мирзоян рассказал о шутках военных по поводу его возможного присоединения к войску и признался, что некоторые командиры уже даже предлагали ему конкретные должности.

В проекте «Наодинці з Гламуром» Мирзояну задали вопрос, рассматривает ли он возможность присоединиться к ВСУ. Певец ответил, что такие разговоры уже были. По его словам, он имеет отношение от разных подразделений. Более того, командиры иногда в шутку обращаются к нему через его ТЦК. В таких сообщениях даже указывают, на какую должность хотели бы привлечь артиста. Одно из последних предложений он получил от командира артиллерийского подразделения.

Реклама

«Рассматривали, и уже есть отношения от разных подразделений. Уже шутят, и даже менявшиеся в бригадах командиры еще присылали мне уже иски в ТЦК», — рассказал Мирзоян Анне Севастьяновой.

Реклама

Арсен Мирзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Артист напомнил, что один из командиров даже предложил ему должность сержанта в подразделении, связанном с пушкой. Однако Мирзоян отреагировал на это с юмором.

«Юрьевич, я не пойду командиром пушки. Уже из пушки никто не стреляет, я говорю, извините», — пошутил певец.

Арсен Мирзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: КАМАЛІЯ про нові погрози, ТРІНЧЕР заговорила про ВАГІТНІСТЬ, Світлицька про весілля з ЦИМБАЛЮКОМ

Напомним, недавно муж Тони Матвиенко прокомментировал помолвку 27-летней дочери певицы и ее выезд за границу.

Реклама

Новости партнеров