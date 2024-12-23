Арсен Мирзоян признался, где сейчас его сыновья от предыдущего брака и чем они занимаются

Артист поделился, как часто с ними общается.

Украинский певец Арсен Мирзоян высказался о своих двух старших сыновьях.

Так, звезда до брака с певицей Тоней Матвиенко был женат на женщине по имени Анна. У экс-супругов есть два сына – Влад и Артем. Мирзоян признался, что в основном общается с самым старшим сыном Владом. По словам музыканта, оба парня сейчас учатся. Правда, Влад остался в Украине и поступил в университет, а младший Артем ходит в школу в Германии и показывает успехи в изучении иностранного языка.

Арсен Мирзоян с сыновьями и дочерью / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

"С меньшим меньше (общаемся – прим. ред.), со старшим – больше. Старший в Запорожье. Он там сейчас на права сдает – я настаивал, чтобы он на курсы пошел. Он студент, учится. С моей стороны всяческая поддержка. Да-да (младший сын в Германии – прим. ред.). Учится. Уже выучил немецкий, "шпрехает", — поделился Арсен в интервью РБК-Украина.

Также артист признался, что его старший сын Влад уже уехал от него и самостоятельно распоряжается жизнью.

"Там у него друзья, кенты, девушки, обучение. Словом, социум. Это очень важно", — подчеркнул исполнитель.

Напомним, недавно шеф-повар Лиза Глинская впервые полностью показала своих дочерей-близнецов на милом фото с мужем.

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