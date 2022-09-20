Арсен Мирзоян признался, почему ссорится Тоней Матвиенко и где живет сейчас

В начале полномасштабной войны украинская певица Тоня Матвиенко вместе с дочерью уехала за границу, а вот ее муж, исполнитель Арсен Мирзоян, остался в Украине.

Супруги поддерживают друг друга и, несмотря на сложности, пытаются радовать. Впрочем, летом начали распространяться слухи, что парочка разводится. В программе ЖВЛ Арсен и Тоня дали ясно понять, что не собираются этого делать.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

"Там просто из-за "желтой" прессы все остальные подхватили СМИ. Если бы я развелась, я бы сказала, что развелась", — прокомментировала Тоня.

А вот Арсен, в свою очередь, признается, что ссоры между ними, как и у других пар, бывают. Но они вместе работают над проблемами и пытаются понять друг друга.

"Кто-то будто кого-то не услышал, не понял. Нам кажется, что в последние годы ощущается потребность такой профессии, как комминукатор – специальный человек, который будет объяснять о чем сам сейчас говорил. А между нами с Тоней нет коммуникатора, поэтому мы стараемся себя понять", — поделился певец.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

В общем, сейчас Тоня находится в Великобритании, а вот Арсен – в Украине. Знаменитость живет со звездной тещей. Как признается сама Нина Митрофановна, ладят они с Арсеном хорошо. Артистке даже больше нравится жить с Мирзояном, чем с дочерью.

"Мы живем не как зять с тещей, а как сын с мамой. С Арсеном лучше, чем с дочкой", — пошутила Нина Митрофановна.

Читайте также: