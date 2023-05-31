Арсен Мирзоян признался, сколько зарабатывает в месяц и платит ли за коммуналку Нина Матвиенко

Артист поделился, что приносит ему доход во время войны.

Украинский певец и музыкант Арсен Мирзоян опроверг слова своей жены, певицы Тони Матвиенко, что в их семье нет заработков.

По словам Мирзояна, доход есть и получает артист его иногда из своих квартирников, которые организовывает, и корпоративов. Об этом он рассказал в программе "Слава+".

"Есть корпоративы. Немноги, но они существуют. Они уже носят характер квартирников, это не такие пафосные и веселые истории. И все там понимают, что артисту нужны деньги", – прокомментировал музыкант.

Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян и их дочь / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Тоня Матвиенко с мамой и дочерьми / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Арсен поделился, что в его семье есть доход две-три тысячи долларов в месяц и этого хватает на жизнь:

"Этого хватает. Потому что, на самом деле, затратная часть, по факту, – это еда, коммуналка, автомобиль. У нас большая семья и у нас веерная экономика – у кого есть деньги, тот и платит. Нина Митрофановна приносит чек и говорит: "Это за воду", — рассказал Мирзоян.

Арсен Мирзоян с Тоней Матвиенко и Ниной Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, ранее Арсен Мирзоян прокомментировал слухи о том, что он изменял Тоне Матвиенко. Музыкант честно признался, вскочил ли в гречку и находятся ли они с женой на грани развода.

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