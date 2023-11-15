Арсен Мирзоян прокомментировал появление предателей Данильца и Моисеенко на похоронах Нины Матвиенко

Музыкант признался, что был так же ошеломлен, как и все украинцы.

Украинский певец Арсен Мирзоян прокомментировал появление дуэта "Кролики" Владимира Данильца и Владимира Моисеенко на похоронах Нины Матвиенко.

Музыкант признался, что присутствие на прощании с Ниной Митрофановной скандальных юмористов так же вызвало у него шок, как и у всех украинцев. Мирзоян поделился, что сначала даже хотел вывести предателей, однако его попросили этого не делать:

"У меня там стоял мой знакомый, я говорю: "Макс, давай их убирать". Меня начали останавливать: "Арсен, да не делай этого, еще не хватало здесь скандала". Хотя я хотел их вывести, а потом думаю, ладно. Я отошел", – прокомментировал певец в программе "Слава+".

Данилец и Моисеенко на похоронах Нины Матвиенко

На вопрос, как Мирзоян думает, зачем Данилец и Моисеенко пришли на похороны Нины Матвиенко, он ответил: "Я не знаю, что это было. Я вообще спросил, что они делают в Украине".

Мирзоян поделился, что лично с артистами не разговаривал, единственное, что хотел певец сделать, это убрать их с прощания с Ниной Митрофановной: "Я хотел их вывести еще раньше, чтобы они не успели дойти. Но мне сказали: "Арсен, не трогай. Если они хотят попрощаться..." – сказал певец.

Напомним, что ранее Арсен Мирзоян впервые рассказал, что унесло жизнь Нины Матвиенко. Также он вспомнил последний разговор с Ниной Митрофановной перед смертью.

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