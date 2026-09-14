Арсен Мирзоян раскрыл, где его сыновья от экс-жены и в каких с ними отношениях: "Трудно дать оценку"

Арсен Мирзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

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Украинский музыкант Арсен Мирзоян раскрыл, где его сыновья от бывшей жены и в каких он с ними отношениях.

Исполнитель воспитывает 22-летнего Влада и 16-летнего Артема. Артист в интервью Славе Демину говорит, что дети проживают за границей, а именно в Германии. Там они также получают образование.

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«Сыновья живут за границей, учатся. Видимся редко. В этот раз даже не удалось пересечься, когда мы были в туре по Германии, по графику мы не успевали физически», — делится артист.

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Арсен Мирзоян также говорит, что с сыновьями он находится в прекрасных отношениях. Однако все же свое отражение накладывает расстояние. Музыкант признается, что раньше они часто виделись. Более того, у них была традиция — проводить вместе каникулы. Однако сейчас они даже встретиться не могут, что, конечно, отражается на их взаимоотношениях.

Арсен Мирзоян с детьми / © instagram.com/arsen_mirzoian

«Мне тяжело давать оценку, какой я отец. У нас дружеские отношения, но вот единственное, что вот эта история, что мы не можем видеться в связи с тем, что они за границей. Раньше на каникулах мы куда-то уезжали, а теперь этого нет. Этого не хватает. Надеюсь, эти времена когда-нибудь вернутся, как традиция семейная», — делится артист.

Отметим, Арсен Мирзоян воспитывает двух сыновей, которые появились в браке с его первой женой Анной. Пара официально развелась в 2013 году после 10 лет вместе. Сейчас исполнитель женат на певице Тоне Матвиенко, которая родила ему дочь Нину.

Напомним, недавно продюсер Геннадий Витер впервые рассказал о своих детях. Знаменитость рассекретил, где они живут во время войны и чем занимаются.

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