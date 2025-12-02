Арсен Мирзоян раскрыл свой нынешний вес и как он поддерживает себя в форме

Арсен Мирзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Украинский музыкант Арсен Мирзоян откровенно высказался о своей физической форме.

Артист признался, сколько сейчас весит, и вспомнил, как профессиональный спорт сформировал его дисциплину. Музыкант рассказал, что сейчас его вес достигает 90 кг. Более того, эта цифра, по словам звезды, и является его максимальным весом.

«Максимальный вес — 90 кг. Рост — 185 см. Сейчас вешу 90 кг», — отметил Арсен в интервью Славе Демину.

Арсен Мирзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Как оказалось, несмотря на насыщенный график, Мирзоян тщательно следит за собой. Сначала он профессионально занимался гандболом. После завершения спортивной карьеры артист увлекся волейболом и до сих пор, по возможности, выходит на площадку с друзьями. Но регулярным в его жизни остается ежедневный бег.

«Я занимаюсь спортом. Профессионально начал играть в гандбол в 1987 году. Затем гандбол закончился в моей истории и я начал играть в волейбол. Сейчас я очень редко позволяю себе с ребятами поиграть в волейбол, когда выпадает такая возможность. Фактически я бегаю каждое утро. Но иногда, если пропускаю утро, то могу и вечером. Это дисциплина. Боль от дисциплины гораздо легче, чем от сожалений», — пояснил певец.

