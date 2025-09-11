Арсен Мирзоян раскрыл тонкости отношений с тещей Ниной Матвиенко и домашние казусы

Арсен Мирзоян, Тоня и Нина Матвиенко

Реклама

Украинский певец Арсен Мирзоян рассекретил, какими были тонкости его отношений с тещей Ниной Матвиенко, которая, к сожалению, умерла в 2023 году.

Артист с теплом вспоминает о Нине Митрофановне, которая подарила жизнь его жене Тоне Матвиенко. И поскольку семья в свое время жила вместе, то в быту не обходилось без казусов. В частности, Арсен вспомнил несколько вещей, которые могли не нравиться артистке. По словам музыканта, к таким принадлежала его частичная русскоязычность и легкая неуклюжесть при выполнении домашних дел.

"Ругала за то, что я иногда перехожу на русский, потому что я из Запорожья и у меня такое бывает. Она не повышала голос, а просто на тебя посмотрела — и ты все понял сразу. Иногда за то, что нахлюпаю, когда мыл посуду", — отметил Арсен в интервью рубрике "55 за 5" на ICTV2.

Реклама

Арсен Мирзоян и Нина Матвиенко

Интересно, что он не дал окончательного ответа на вопрос о любимых его чертах для Нины Митрофановны. Вместо этого сказал, что за нее не может отвечать.

"Не могу себя охарактеризовать. Она бы ответила", — добавил звезда.

Напомним, недавно актриса Екатерина Кузнецова рассказала подробности конфликта с певцом Александром Рыбаком и шокировала, как это повлияло на ее переезд в РФ.