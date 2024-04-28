Арсен Мирзоян рассекретил, что подарил жене Тони Матвиенко на ее день рождения

Певец также рассказал о подарках, которые получает от возлюбленной.

Украинский певец Арсен Мирзоян рассказал, каким сюрпризом он порадовал жену Тоню Матвиенко на ее день рождения, который она отпраздновала 12 апреля.

Как признался исполнитель, к 43-летию жены он подготовил для нее желанный подарок. В частности, купил платье, о котором Тоня давно мечтала. По словам Арсена, его возлюбленная долгое время сдерживала свое желание приобрести вещь из-за высокой цены, но он воплотил мечту и сделал именинницу счастливой.

"Я подарил ей платье, которое ей очень нравилось. Тоня жаловалась, что дороговато. А я ответил: "Давай, ты не будешь решать дороговато или нет, я просто подарю тебе это платье", - признался Арсен в программе "Люкс ФМ".

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Также артист поделился, как Матвиенко заботится о нем и какие подарки обычно получает. Как оказалось, певица также часто радует любимого разной одеждой и духами.

"Жена дарит мне духи, носки, кроссовки, кофту…", — рассказал певец.

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко растрогала дуэтом вместе со своим мужем Арсеном Мирзояном на сцене.

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