Арсен Мирзоян рассказал, как встретил 44-летие и как его мама помогает ВСУ

Украинский певец Арсен Мирзоян на днях отметил день рождения – 20 мая артисту исполнилось 44 года.
Понятно, что по этому случаю Мирзоян не стал устраивать пышное торжество, что сейчас не ко времени. В первые дни войны Арсен Мирзоян присоединился к одному из военных подразделений, но поскольку боевых задач не было, впоследствии решил заняться волонтерством.
Сначала артист возил продукты в госпитале и горючее, а затем решил перегонять автомобили из-за границы на передовую, говорится в "Сніданку з 1+1". Как отметил Мирзоян, есть потребность в джипах, бусах и каретах скорых.
Также певец поделился как дела у его близких. Так, мама Арсена находится в Запорожье, где помогает ВСУ как может:
"У нее дела нормально. Я ей как звоню, она говорит: "Я на сетках". Она где-то плетет сетки. Я вот думаю на днях к ней заехать", — поделился планами Мирзоян.
Кроме того, Арсен признался, что вместе с волонтерством успел записать несколько песен. Недавно выпустил трек "Моя країна".
"Есть песня, я не знаю как скоро мы ее покажем. Рабочее название "Вальс. Ірпінь". Выкроил немного времени, чтобы записать хоть трек. Мы записали сразу чистовик, без черновика. Потому что я не знаю, когда снова смогу появиться на студии с гитарой", — объяснил Мирзоян.
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