Арсен Мирзоян рассказал о натянутых отношениях с первой женой и изменял ли ей с Матвиенко

Украинский музыкант Арсен Мирзоян вспомнил свой первый брак с женщиной по имени Анна, у которой двое сыновей.

Арсен поделился, что с Анной у него был первый серьезный роман, который перерос в брак. А до нее у артиста, по его словам, "были отношения а-ля шведский стол" – ничего серьезного, только интим.

Также Мирзоян в программе "Слава+" объяснил, когда его брак с Анной дал трещину и почему:

"Видимо, я очень увлекся собой. Своей работой, собственными целями, их воплощением. Уже серьезно задумался о шоу-бизнесе и очень многое делал в том направлении, набивал свои шишки", – объяснил Мирзоян.

Сейчас, говорит артист, у него с экс-женой до сих пор натянутые отношения. Арсен уверяет, что эта натянутость идет именно от Анны:

"Это от нее. Я отпустил, я спокойно к этому отношусь. Она обижена до сих пор. Это уже как правило у нее. Она тоже уже отпустила, но вот это отношение она сохранила. Несколько раз мы об этом разговаривали", – поделился певец.

Арсен Мирзоян с первой женой

Не скрывает Мирзоян и то, что знакомство с Тоней Матвиенко повлияло на его брак с Анной. Ранее музыкант говорил о том, что еще состоя в первом браке начал встречаться с Матвиенко:

"Я тогда колебался, но я решил. Я решил быть честным. И мне сказали "кому та честность была нужна", – прокомментировал Мирзоян.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

Напомним, ранее Арсен Мирзоян рассказал, как силой хотел вывести с похорон Нины Матвиенко артистов-предателей, участников дуэта "Кролики" Владимира Данильца и Владимира Моисеенко.

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