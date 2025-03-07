Арсен Мирзоян рассказал об учебе сыновей от экс-жены и рассекретил, где они сейчас находятся

Украинский музыкант Арсен Мирзоян рассекретил, где сейчас находятся его сыновья от экс-жены, и рассказал об их учебе.

Артист, кроме дочери Нины от певицы Тони Матвиенко, воспитывает еще двоих детей – Влада и Артема. Младший сын проживает с мамой в Германии. Там он ходит в школу. А вот старший сын Мирзояна остался в Запорожье, поступил в Инженерную академию, где и получает образование.

"Сыновья учатся. Старший учится в Инженерной академии в Запорожье, а младший с мамой в Германии. Он еще в школе учится. Старшего я чаще вижу. Приходится ездить на те участки фронта. Ты все равно пытаешься и полезное сделать, и своих навестить в Запорожье", — поделился артист в комментарии для "Люкс ФМ".

Арсен Мирзоян с детьми / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Арсен Мирзоян также добавил, что помогает сыновьям финансово, особенно старшему сыну, который сейчас студент. Правда, юноша уже пытается самостоятельно зарабатывать деньги. Как рассказал артист, его сын интересуется сферой IT.

"Конечно, помогаю сыновьям финансово. Старший сын – студент. Он там себе подрабатывал в IT, но я понимаю, что сейчас такое время", — добавил исполнитель.

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко в комментарии для ТСН.ua откровенно рассказала о кризисе у их 9-летней дочери. Также артистка призналась, какими методами ее одолевает.

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