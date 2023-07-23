Арсен Мирзоян растрогал фанов видео, как в Киеве проводит время с 7-летней дочерью

Артист показал, как вместе с дочерью куховарил.

Украинский певец Арсен Мирзоян между волонтерской деятельностью и благотворительными концертами находит время, чтобы побыть вместе с 7-летней дочерью Ниной от Тони Матвиенко.

На днях на странице в Instagram звездный отец показал, как вместе с ребенком весело проводил время. Мирзоян опубликовал видео, на котором маленькая Нина старательно куховарит и делает пиццу.

"Именно то мгновение, когда процесс ценнее результата", – подписал ролик Мирзоян.

Арсен Мирзоян показал, как вместе с 7-летней дочерью готовил пиццу

Причем 7-летняя Нина полностью от начала до конца сама приготовила блюдо. Подписчики страницы певца выразили свое восхищение девочкой: "Какая хорошенькая, хозяйственная", "будущая кухарочка", "умничка, растет помощница".

Напомним, ранее Арсен Мирзоян показал, как вместе с 7-летней дочерью посетил украинских защитников, чтобы поддержать их и передать необходимое оборудование.

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