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Арсен Мирзоян резко ответил на упреки, что он "развлекается" на концертах во время войны

Арсен Мирзоян резко ответил на упреки, что он "развлекается" на концертах во время войны

Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Артист показал, как действительно помогает ВСУ.

Украинский певец Арсен Мирзоян ответил на комментарии, обесценивающие его концертную деятельность.

Так, Арсен в своем фотоблоге опубликовал фото с украинскими защитниками, которым передал пикапы, приобретенные на средства вырученные из концертов. Также показал фото актера-военного Гарика Бирчу, которому прислал дрон. И под постом артист гневно прокомментировал хейт, прилетающий ему за выступления во время войны и "развлечения":

"Вообще-то я не рефлексирую, но сегодня захотелось. На "гавнокомментарий" под афишей концерта "развлекаетесь" отвечаю – у вас воняет изо рта! И докладываю о результатах "развлечений": два пикапа (Mitsubishi L200, Toyota Hilux) и дрон Mavic 3 pro. Доставлено!", – написал Мирзоян.

Гарик Бирча / © instagram.com/arsen_mirzoian
Гарик Бирча / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian
Арсен Мирзоян с украинскими защитниками / © instagram.com/arsen_mirzoian
Арсен Мирзоян с украинскими защитниками / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

В комментариях поддержали музыканта и подчеркнули, что он поступает правильно и не должен обращать внимание на негативные комментарии:

  • Арсен, большая честь обращать внимание на негатив и хлам! Гордимся Вами
  • Не у всех есть разум, а есть только мозг по структуре желе
  • Спасибо за Вашу позицию, молодец

Напомним, недавно звезды Студии "Квартал 95" показались на передовой и рассказали, что передали украинским бойцам.

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