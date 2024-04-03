Арсен Мирзоян резко ответил на упреки, что он "развлекается" на концертах во время войны

Артист показал, как действительно помогает ВСУ.
Украинский певец Арсен Мирзоян ответил на комментарии, обесценивающие его концертную деятельность.
Так, Арсен в своем фотоблоге опубликовал фото с украинскими защитниками, которым передал пикапы, приобретенные на средства вырученные из концертов. Также показал фото актера-военного Гарика Бирчу, которому прислал дрон. И под постом артист гневно прокомментировал хейт, прилетающий ему за выступления во время войны и "развлечения":
"Вообще-то я не рефлексирую, но сегодня захотелось. На "гавнокомментарий" под афишей концерта "развлекаетесь" отвечаю – у вас воняет изо рта! И докладываю о результатах "развлечений": два пикапа (Mitsubishi L200, Toyota Hilux) и дрон Mavic 3 pro. Доставлено!", – написал Мирзоян.
В комментариях поддержали музыканта и подчеркнули, что он поступает правильно и не должен обращать внимание на негативные комментарии:
- Арсен, большая честь обращать внимание на негатив и хлам! Гордимся Вами
- Не у всех есть разум, а есть только мозг по структуре желе
- Спасибо за Вашу позицию, молодец
Напомним, недавно звезды Студии "Квартал 95" показались на передовой и рассказали, что передали украинским бойцам.
Читайте также:
- Экс-участница "НЕАНГЕЛОВ" Виктория Смеюха родила первенца
- Народную артистку Украины, которая стала на сторону оккупантов, посадят в тюрьму на 10 лет – подробности
- Известная украинская актриса резко высказалась о бывшей подруге-путинистке Ирине Горбачевой
- Лидер "Океана Эльзы" Вакарчук публично извинился за свое политическое прошлое: "Совершил большую ошибку"