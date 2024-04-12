Арсен Мирзоян с дочерьми показал, как поздравил жену Тоню Матвиенко с 43-летием

Украинская певица Тоня Матвиенко сегодня, 12 апреля, отмечает свой день рождения. Артистке исполнилось 43 года.

По этому случаю ее муж, музыкант Арсен Мирзоян, на своей странице в фотоблоге посвятил жене нежный пост, в котором адресовал ей множество теплых поздравительных слов.

"Бусинка моя, поздравляю тебя с Днем рождения! Люблю тебя, всегда рядом, всегда твой. Годы не считай – годы не твое. Доброе утро и цем", – восхитил подписью Арсен.

Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

В свою очередь Тоня Матвиенко по случаю праздника объявила о сборе и призвала своих поклонников донатить на помощь бойцов 8 полка ССО. В частности, певица поставила цель собрать 1 млн грн.

"Сегодня мне 43. Мечтаю только об одном, как и миллионах украинцев. Так что для приближения нашей общей мечты – поздравления принимаю в форме доната на средства РЭБ и FPV. Для бойцов 8 полка ССО. Цель – 1 млн грн", – призвала звездная именинница.

Также артистка показала, как утром ее поздравили старшая дочь Ульяна и младшая Нина Матвиенко. Вместе с ними на фото позирует Арсен. Так, для Тони они подготовили сюрприз и встретили ее со вкусностями на улице.

Арсен Мирзоян с дочерью Ниной и Ульяной Матвиенко

Напомним, недавно певец Арсен Мирзоян резко ответил на упреки в Сети, что он "развлекается" на концертах во время войны.

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