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Арсен Мирзоян спел в центре освобожденного от оккупантов Херсона и поздравил местных жителей

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Арсен Мирзоян спел в центре освобожденного от оккупантов Херсона и поздравил местных жителей

Фото: facebook.com/arsen.baburka

Военные и местные жители с радостью встречали артиста.

Украинский певец Арсен Мирзоян приехал в освобожденный от российских оккупантов Херсон и спел прямо в центре города.

На своей странице в Facebook украинский артист поделился фотографиями и видео после своего визита. Он отметил, что был очень счастлив приехать в деоккупированный город и встретиться с местными жителями.

© facebook.com/arsen.baburka
Фото: facebook.com/arsen.baburka

"Херсон — Украина! Эмоциональное состояние, не с чем не сравнить! Настоящее "Место счастливых людей". Но в этих слезах радости чувствуешь, что его цена мечтана. Эмоции первых впечатлений мешают подбирать слова. Честь и Слава Вооруженным Силам Украины", — поделился Мирзоян.

© facebook.com/arsen.baburka
Фото: facebook.com/arsen.baburka

Певец показал, как счастливые херсонцы встречали его и украинских военных с сине-желтыми флагами, которые удалось спасти во время оккупации.

© facebook.com/arsen.baburka
Фото: facebook.com/arsen.baburka
© facebook.com/arsen.baburka
Фото: facebook.com/arsen.baburka

Напомним, не только Арсен Мирзон успел побывать в Херсоне. Недавно Дмитрий Комаров попал под вражеский обстрел в городе.

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Дата публикации
Просмотры
164
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